Usa: Casa Bianca, Biden ha telefonato al leader repubblicano Mitch McConnell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato ieri al leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, che ieri ha fatto preoccupare colleghi e giornalisti bloccandosi a metà frase per diversi secondi durante una conferenza stampa. Lo ha confermato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Senza commentare l’episodio o le condizioni di salute del senatore, la portavoce della presidenza Usa ha affermato che Biden “lo rispetta: non sono d’accordo su molti temi ma hanno sempre trovato un modo per lavorare insieme”. (Was)