Aspi: ricavi operativi in aumento a 2 miliardi di euro nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi operativi del primo semestre 2023 di Autostrade per l’Italia è pari a 2.071 milioni di euro e si incrementa di 133 milioni di euro rispetto al primo semestre 2022 (1.938 milioni di euro). Lo rende noto Autostrade per l’Italia, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. I costi di manutenzione sono pari a 196 milioni di euro, in aumento di 19 milioni di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda), pari a 1.229 milioni di euro, si incrementa di 86 milioni di euro rispetto al primo semestre 2022. L’utile del periodo di pertinenza del gruppo è pari a 456 milioni di euro e presenta un decremento di 135 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2022. (Rin)