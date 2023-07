Niger: Casa Bianca, per ora nessun segnale di un coinvolgimento russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti per ora non hanno visto segnali che possano provare un coinvolgimento della Federazione Russa o dei mercenari del gruppo Wagner nella crisi in corso in Niger. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Come già annunciato dalla nostra ambasciata nel Paese, invitiamo i cittadini statunitensi a stare attenti e a limitare gli spostamenti”, ha detto. (Was)