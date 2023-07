Italia-Algeria: console Chemmam, apertura consolato a Napoli riflette buone relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apertura del nuovo consolato generale d’Algeria a Napoli rientra nell’ottica del rafforzamento dell'apparato diplomatico del Paese nordafricano e riflette "l'ampiezza delle buone relazioni italo-algerine". Lo ha dichiarato il nuovo console generale d'Algeria a Napoli, Chaouki Chemmam, all'inaugurazione della sede della nuova sede. Secondo quanto affermato da Chemmam, il consolato “fa parte dell'impegno del presidente della Repubblica d’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, per avvicinarsi alla comunità algerina all’estero e lavorare per il suo benessere”. Il console generale ha anche elogiato i rapporti italo-algerini “caratterizzati dal rispetto reciproco”, descrivendoli come “un modello unico nel corso della storia”. Infine, Chemmam ha evidenziato l'importanza dell'asse italo-algerino che “ha registrato significativi movimenti, in particolare con le visite ad alto livello di funzionari di entrambi i Paesi negli ultimi anni, consentendo di aprire un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali”. (Res)