Aspi: traffico a livelli pre-Covid nel primo semestre, 827 milioni di euro per investimenti e manutenzione

- I volumi di traffico sulla rete del gruppo Autostrade per l’Italia nel primo semestre del 2023 hanno pienamente recuperato i livelli pre-pandemia, con un aumento dello 0,6 per cento rispetto al primo semestre del 2019, e sono in crescita del 5,3 per cento rispetto al primo semestre del 2022. Lo rende noto Autostrade per l’Italia, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. Prosegue il piano di manutenzione e investimenti per l’ammodernamento e il potenziamento degli snodi più trafficati del Paese, con una spesa nei primi sei mesi dell’anno per complessivi 827 milioni di euro. Per l’intero anno sono attesi investimenti e manutenzioni, in continuità con quanto speso nel 2022, per oltre 1,7 miliardi di euro. (Rin)