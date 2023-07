Difesa: sottosegretario Rauti a Messina incontra militari Esercito e autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, è giunta a Messina in occasione della traversata a nuoto dello Stretto che vedrà impegnati, domani, gli atleti del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa. Nella giornata di oggi, il sottosegretario Rauti – riferisce una nota – ha visitato il Comando della Brigata meccanizzata "Aosta" - già impegnata nell'operazione "Strade sicure" in Lazio e Abruzzo - e incontrato il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, e il sindaco Federico Basile. "In queste ultime settimane, la Difesa è impegnata in più parti d'Italia per far fronte alle emergenze dovute al maltempo ed agli incendi. A Catania, gli assetti delle nostre Forze armate hanno fornito supporto logistico al Terminal dell'aeroporto Fontanarossa, per garantire i servizi ai numerosi turisti e cittadini siciliani in partenza ed in arrivo. I nostri elicotteri sono stati impiegati per interventi nelle province più colpite della Sicilia. A Messina gli assetti dell'Esercito sono stati impegnati per il rifornimento idrico in concorso ai Vigili del Fuoco; e squadre del 24mo Reggimento artiglieria terrestre 'Peloritani' sono tutt'ora impegnate nelle attività di ricerca per l'individuazione di focolai, monitorando i territori interessati dagli incendi nel Comune di Messina. La situazione critica sta rientrando e di questo dobbiamo essere grati e riconoscenti ai militari impegnati nelle operazioni di bonifica ed a tutti gli operatori che si sono subito attivati e continuano a lavorare incessantemente", ha detto Rauti a margine degli incontri. (segue) (Com)