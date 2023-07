© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo e la Difesa sono vicini alle popolazioni colpite e restano al servizio dei cittadini, soprattutto nei momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo. I nostri militari sono intervenuti insieme a tutti gli altri assetti dello Stato per far fronte ad una serie di gravi crisi concomitanti dovute al caldo torrido, agli incendi, ai blackout elettrici ed alla mancanza di acqua", ha concluso. (Com)