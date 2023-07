Piemonte: Acciaierie d’Italia, nessuna caduta né danni a Novi Ligure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle notizie riportate sulla stampa locale di Novi Ligure, Acciaierie d'Italia comunica che nella giornata di sabato 22 luglio scorso si è verificato un guasto accidentale all’impianto elettrico di un carroponte, gestito dall’operatore con l’attivazione della procedura di sicurezza. Non si è verificata – riferisce una nota – alcuna caduta, né si sono verificati danni alle persone o agli impianti. La gru è stata revisionata da un ente terzo nel mese di giugno. (Com)