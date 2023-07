Cultura: a Roma cinema all'aperto da centro a periferia, Diodato e Carl Brave protagonisti all'Auditorium (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 28 al 30 luglio, inoltre, la manifestazione ospita la VII edizione di Sgarbatellum - conversazioni irriverenti tra addetti ai lavori, rassegna ideata dal regista Alessandro Piva che prevede tre proiezioni speciali. A largo Alessandrina Ravizza, nel Municipio Roma XII prosegue fino al 10 settembre la programmazione di Cinevillage Monteverde, l'arena cinematografica all'aperto a cura di Agis Lazio. Continua ogni sera fino al 16 settembre in piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino, Municipio Roma I, la XXIII edizione del Cinevillage Piazza Vittorio – Notti di Cinema a Piazza Vittorio, la manifestazione promossa da Anec Lazio che propone un'interessante selezione di film a cura del critico cinematografico Franco Montini, affiancati da incontri con attori e registi, momenti di musica, danza, libri, tornei di scacchi e il Villaggio dello Sport a cura del Coni Lazio. Torna anche quest'anno CineCorvialEstate 2023, la rassegna cinematografica proposta da Il Giardino in Festa negli spazi all'aperto del centro polivalente Nicoletta Campanella a Corviale (via Marino Mazzacurati 74/76 – XI Municipio). Fino al 2 agosto proiezioni a ingresso gratuito di una selezione di titoli scelti tra gli autori emergenti e indipendenti della scena nazionale e i film di animazione indipendente europea dedicati a famiglie e bambini. (segue) (Rer)