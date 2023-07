Cultura: a Roma cinema all'aperto da centro a periferia, Diodato e Carl Brave protagonisti all'Auditorium (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito di Cinema sul tetto. Visioni periferiche, la rassegna cinematografica con vista panoramica a cura di Fusolab, in corso fino al 26 settembre sulla terrazza al IV piano del Casilino Sky Park (in viale della Bella Villa 106, nel V Municipio), il primo agosto alle 21 è in programma La Terra Dei Figli di Claudio Cupellini. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Spazio alla musica live anche per questo fine settimana. L'Associazione culturale Sound&Image propone fino al 15 ottobre al Parco del Celio, nello spazio tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, Jazz&Image, con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei. Fino al 18 settembre, sulla panoramica piazza Giuseppe Garibaldi, la manifestazione Piazza Gianicolo, a cura di Scomodo in collaborazione con il Cotton Club, propone ogni sera diversi eventi culturali, musicali, laboratori, talk. Nel parco della Casa del Jazz prosegue fino al 6 agosto la XXXIII edizione de I Concerti nel Parco, Estate 2023, lo storico festival a cura dall'Associazione Culturale I Concerti nel Parco. (segue) (Rer)