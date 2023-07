Cultura: a Roma cinema all'aperto da centro a periferia, Diodato e Carl Brave protagonisti all'Auditorium (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Casa del Jazz proseguono anche gli appuntamenti della rassegna Summertime. All'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone va avanti la programmazione di Roma Summer Fest. Sul palco all'aperto della Cavea, questa sera è atteso Diodato che presenterà dal vivo il suo nuovo album Così speciale. Sarà poi il rapper Carl Brave, il 28 luglio, accompagnato da una band di 11 elementi, a presentare dal vivo i brani del nuovo disco Migrazione, oltre ai suoi più grandi successi tratti da Notti Brave e Coraggio. Per il Caracalla Festival 2023, la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, sul palcoscenico del Teatro Grande, domani alle 21 (repliche anche il 2, 4 e 9 agosto) torna La traviata, opera in tre atti con musiche di Giuseppe Verdi, nell'allestimento firmato nel 2018 da Lorenzo Mariani che ambienta la vicenda parigina, tratta da La dame aux camélias di Dumas figlio, negli anni Sessanta della Dolce Vita, omaggiando la Roma di Federico Fellini. Nell'ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, i prossimi 29 e 30 luglio, alle 11 e alle 17, il Museo di Roma in Trastevere ospiterà eccezionalmente, nella sala Multimediale, gli appuntamenti di Weekend stellari, le conferenze e gli incontri per tutti, pensati e realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma. Un'occasione per avventurarsi alla scoperta dell'universo tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche. (Rer)