Fvg: a Trieste manifestazione degli “esodati del Superbonus" fuori dal Consiglio regionale

- Cittadini, piccole e medie imprese del settore edile, ma anche tecnici, artigiani e professionisti rimasti in difficoltà dopo il blocco delle cessioni dei crediti per i bonus edilizi. Sono gli “esodati del Superbonus”, scesi in piazza oggi a Trieste, fuori dalla sede del Consiglio regionale, per chiedere la mediazione della Regione e un intervento da parte del governo. “Siamo persone che hanno operato nel pieno rispetto della legge - ha spiegato Plinio De Zorzi, rappresentante locale dell’associazione esodati superbonus - e che oggi rischiamo il tracollo finanziario con immani conseguenze a catena per tutta l'economia della nostra regione. L'attuale governo si era ripromesso di sbloccare le cessioni dei crediti fiscali, ma la situazione è ancora completamente ferma. La Legge dell'11 aprile 2023, n. 38, in conversione del decreto legge 16 febbraio 2023, non ha fornito le risposte che l'intero comparto attendeva. Siamo qui in rappresentanza delle 60 famiglie iscritte al nostro sodalizio con il timore che sul territorio regionale siano molte di più, per sollecitare un vostro intervento nei confronti delle istituzioni centrali affinché il Governo fornisca risposte immediate e concrete per lo sblocco delle cessioni dei crediti, facendo così ripartire immediatamente le cessioni tramite le partecipate statali, e per chiedere un intervento in questa direzione anche da quelle regionali”. Una delegazione di manifestanti ha incontrato l presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, e l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli. “Proporrò la sottoscrizione di un ordine del giorno da parte dei gruppi con l'intento di sensibilizzare sul tema, tramite il governatore Massimiliano Fedriga, la Conferenza delle regioni”, ha promesso Bordin. Dall’assessore è arrivato l’impegno ad attivare un tavolo di confronto per “trovare risposte migliori alla grave problematica che attanaglia molte famiglie della regione”. (Frt)