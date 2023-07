Sisma 2016: commissario Castelli e presidente Fondazione Maxxi incontrano a Norcia sindaci cratere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove strategie integrate di sviluppo culturale, economico e sociale per la rigenerazione dei centri maggiormente colpiti dal terremoto del 2016, quattro appuntamenti nelle Regioni del Centro Italia colpito dal sisma per ascoltare i sindaci del cratere 2016. Un confronto costruttivo e partecipato quello che si è svolto a Norcia tra il Commissario per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli e, il presidente della Fondazione Maxxi - Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo - Alessandro Giuli, che hanno incontrato questo pomeriggio i primi cittadini umbri presso il centro Polifunzionale DigiPass. Con loro l'Assessore della regione Umbria, Paola Agabiti e il vice sindaco del comune di Norcia, Giuliano Boccanera. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sull'attuazione del protocollo d'intesa tra la Struttura commissariale Sisma 2016 e la Fondazione Maxxi, dedicato allo sviluppo di Progetti di rigenerazione urbana e territoriale legati all'Economia della Cultura. Prima dello svolgimento della riunione il commissario Castelli e il presidente Giuli hanno visitato il cantiere della Basilica di San Benedetto, al fine di valutare i sostanziali progressi nei lavori. (Com)