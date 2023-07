Roma: Gualtieri, approvazione Piano Casa è un passaggio di grande portata per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L’approvazione in Assemblea Capitolina del Piano Strategico per il Diritto all’Abitare 2023-2026, dopo l’ok della Giunta, "è un passaggio di grande portata per Roma Capitale". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Dopo anni, il diritto all’abitare viene messo al centro dell’azione amministrativa e riconosciuto come fondamentale per garantire appieno i diritti di cittadinanza e la dignità delle persone. Questo Piano - spiega - colma finalmente l’assenza di investimenti pubblici adeguati in un ambito decisivo per garantire l’inclusione sociale, la sicurezza dei cittadini, e dà sostanza al nostro impegno di combattere le diseguaglianze che da troppo tempo feriscono la nostra città, distanze sociali, ma anche generazionali: le mobilitazioni studentesche degli ultimi mesi ci ricordano come le politiche abitative siano parte integrante del diritto allo studio, e anche su questo siamo impegnati per trovare soluzioni, in una collaborazione proficua e costante con gli Atenei romani. Grazie all’assessore Tobia Zevi e a tutti i Consiglieri capitolini per il grande lavoro fatto. Questo Piano proietta Roma all’avanguardia su un tema che ha portata nazionale, e che necessita, per essere affrontato con completezza, di una strategia coerente a tutti i livelli istituzionali del Paese. La Capitale ha fatto la sua parte e vuol continuare a farla: avere un alloggio dignitoso è un diritto che deve essere garantito a tutte e a tutti", conclude Gualtieri. (Rer)