Usa-Italia: McCarthy, Meloni tra i leader che più ci hanno impressionato, sa guardare avanti - video

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dimostrato di essere “uno dei leader che più hanno impressionato” gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, al termine di un bilaterale con la premier al Congresso, aggiungendo che tale opinione è condivisa tanto dai democratici quanto dai repubblicani. “Per noi è un onore ospitare la presidente qui al Congresso: ha dimostrato di guardare avanti e non indietro, per garantire l’unità in Europa e mostrando leadership nel sostegno all’Ucraina”, ha detto. (Wes)