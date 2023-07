Credito: Confcommercio, bene protocollo Abi-imprese per riduzione costi pagamenti elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La firma di questo Protocollo rappresenta per le imprese un passo molto importante sul tema dell’equità e della trasparenza dei costi dei pagamenti elettronici che va, però, consolidato con un adeguamento complessivo della normativa sulla trasparenza". Lo afferma il vicepresidente di Confcommercio, Manfred Pinzger, intervenuto alla firma del Protocollo sottoscritto oggi con Abi e Apsp (Associazione Italiana Prestatori Servizi di Pagamento) intorno al tavolo promosso dal Mef per dare attuazione alla Legge di bilancio 2023, anche al fine di rendere i costi dei pagamenti con carte più equi e trasparenti per gli esercenti. "L’accordo prevede, infatti, uno schema sintetico che rende per la prima volta comparabili tra loro le offerte promozionali di tutti gli intermediari e le condizioni applicate al termine delle promozioni. In questo modo le imprese sono finalmente più libere di scegliere e questo alimenta l’aspettativa di una mitigazione dei costi anche con un più frequente ricorso alla commissione-zero sui piccoli importi".(Rin)