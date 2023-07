Usa: Biden annuncia misure per fare fronte al caldo estremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha presentato oggi diverse misure volte a fare fronte al caldo estremo che sta colpendo vaste aree del Paese. Tra queste, riferisce la “Washington Post”, l'applicazione accelerata di protezioni di sicurezza per i lavoratori in settori come l'edilizia e l’agricoltura, più vulnerabili alle alte temperature. Parlando dalla Casa Bianca, Biden ha anche annunciato ulteriori finanziamenti per migliorare le previsioni meteorologiche e sovvenzioni per aiutare a garantire acqua potabile pulita negli stati occidentali colpiti dalla siccità. "Anche chi nega che siamo nel mezzo di una crisi climatica non può negare l'impatto che il caldo estremo sta avendo sugli americani", ha detto Biden. (Was)