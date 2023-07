Decreto Pa: Barelli (FI), grazie ad emendamento Forza Italia niente Iva per attività didattiche e formativa di società sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "rivolge una particolare attenzione verso il mondo dello sport, per la straordinaria capacità educativa che ha verso i giovani, per il senso di squadra, per il sano spirito competitivo che veicola. Per queste ragioni, c'è grande soddisfazione per l'approvazione - da parte delle commissioni riunite della Camera - dell'emendamento di Forza Italia al Dl Pubblica Amministrazione, a mia prima firma, che stabilisce l'esenzione dell'Iva per 'le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici". Lo dichiara in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "L'approvazione di questo emendamento ha una grande importanza – prosegue Barelli – perché l'applicazione dell'Iva sulle attività didattiche di natura sportiva, peraltro già esclusa per altre attività educative e formative, implicherebbe un insopportabile aumento dei costi di accesso alla pratica sportiva per gli utenti del settore sportivo. Sarebbe stata un'ingiustizia per un mondo già messo a dura prova dalla congiuntura sfavorevole iniziata con la pandemia e culminata con l'esplosione dei costi energetici che hanno colpito pesantemente le gestioni degli impianti. Questo è un modo per aiutare concretamente il rilancio del comparto", conclude Barelli. (Rin)