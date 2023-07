Rpt - Milano: De Albertis (Ance Milano, Lodi, Monza e Brianza), bloccati 458 procedimenti di bonifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Ripetizione con titolo corretto - Nel solo Comune di Milano da oggi “si bloccano 458 procedimenti di bonifica in corso, inclusi quelli dei grandi cantieri per le Olimpiadi, mentre in tutta la Lombardia sono coinvolti nel blocco un totale di 2.200 procedimenti”. È quanto comunica in una nota Regina De Albertis, presidente di Ance di Milano, Lodi, Monza e Brianza dopo decisione presa dalla a Corte Costituzionale l’altro ieri sera che di fatto annulla l’art.5 della legge regionale n. 30/2006 con cui la Regione Lombardia ha delegato ai Comuni i poteri amministrativi e autorizzatori nell’ambito dei procedimenti di bonifica. In particolare, da oggi i Comuni “non possono più avviare procedimenti di bonifica e neppure chiudere i procedimenti in corso e/o autorizzare varianti a progetti di bonifica già autorizzati e in corso di esecuzione – continua la nota -. La situazione blocca ogni iniziativa anche perché le Regioni non hanno né struttura né funzionari né operatività effettiva per gestire dall’oggi al domani tutti i procedimenti di bonifica, se non con tempi inaccettabili. Per risolvere quindi la grave criticità generata dal pronunciamento della Corte Costituzionale, è indispensabile un intervento legislativo statale attraverso un decreto-legge che modifichi in modo minimale la norma già esistente nel codice dell’ambiente aggiungendo che le Regioni, a cui lo Stato ha delegato tale funzione, possono a loro volta delegarla ai Comuni. In alternativa, il medesimo decreto-legge potrebbe direttamente attribuire tale funzione ai Comuni senza passare da una delega da parte della Regione”. In sostanza, da oggi si bloccano tutti i provvedimenti autorizzativi che non abbiano già un progetto di bonifica autorizzato. La Regione Lombardia si è già attivata e “fornirà nelle prossime ore ai Comuni indicazioni operative su come gestire la vicenda. Il nostro sistema associativo sta da ieri lavorando per cercare una soluzione a questa emergenza” conclude la nota.(Com)