Usa-Italia: McCarthy, visita Meloni molto importante, bene lavoro su migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita a Washington della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è molto importante. Lo ha scritto su Twitter il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, che oggi ha avuto un bilaterale al Congresso con la premier. “Sostengo con forza i provvedimenti del governo italiano per limitare la dipendenza del Paese dal gas naturale proveniente dalla Russia, e anche il lavoro per gestire la crisi dei migranti nell’Europa meridionale”, ha detto, valutando positivamente anche l’operato del governo per “gestire al meglio l’atteggiamento aggressivo della Cina comunista”. (Was)