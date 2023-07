Italia-Brasile: presidenti gruppi parlamentari di amicizia si incontrano a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della recente costituzione dei due nuovi gruppi parlamentari di amicizia Italia-Brasile, i presidenti Fabio Porta ed Eros Biondini si sono incontrati a Roma per stabilire insieme un cronogramma di lavoro e per individuare alcune priorità sulle quali lavorare nei prossimi mesi. Alla presenza dell'ambasciatore del Brasile in Italia, Helio Ramos, i due parlamentari hanno siglato un accordo che prevede "una stretta e permanente comunicazione" tra i due gruppi per rafforzare gli storici vincoli tra i due Paesi e affrontare insieme alcune importanti questioni; in particolare nel corso dei diversi incontri con rappresentanti di parlamento e governo è stata affrontata l'urgente necessità di rinnovare l'accordo per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida e lo stato della rete consolare italiana in Brasile che necessita di essere rafforzata per dare risposte alla grande collettività che vive nel Paese. (segue) (Com)