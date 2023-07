Italia-Brasile: presidenti gruppi parlamentari di amicizia si incontrano a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Biondini ha consegnato alla vice presidente della Camera dei Deputati italiana, Anna Ascani, una lettera del presidente della Camera dei Deputati del Brasile, Artur Lira, indirizzata al suo omologo italiano Lorenzo Fontana, con la quale oltre a congratularsi per la costituzione dei due gruppi di amicizia si manifesta la totale disponibilità a sostenere le loro rivendicazioni. Nel protocollo firmato da Porta e Biondini si indicano, tra le priorità, il comune impegno a sostegno delle commemorazioni per i 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile previste per il 2024 e a favore della candidatura di Roma come sede di EXPO 2030. (segue) (Com)