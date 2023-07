Italia-Brasile: presidenti gruppi parlamentari di amicizia si incontrano a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, i due presidenti hanno preso atto con soddisfazione dell'annunciato impegno del Brasile per ROMA 2030 nel corso dell'incontro che hanno avuto con i membri del Comitato a sostegno della candidatura di Roma. Negli incontri avuti in parlamento e al ministero degli Esteri, Porta e Biondini hanno infine auspicato la riattivazione dello speciale accordo di collaborazione tra i Parlamenti dei due Paesi e l'organizzazione a breve di una prima missione in Brasile di una delegazione ufficiale italiana per dare seguito all'importante lavoro di diplomazia parlamentare tra i due Paesi e quindi alla comune soluzione delle principali questioni di comune interesse. (Com)