Russia-Uganda: Putin incontra omologo Museveni, abbiamo posizione comune su questioni internazionali

- La Russia e l'Uganda hanno una posizione condivisa sulle questioni internazionali. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del colloquio con l'omologo ugandese Yoweri Museveni a margine del Summit Russia-Africa di San Pietroburgo. "Russia e Uganda sono solidali nell'arena internazionale. Questa posizione comune si basa su un impegno comune per la formazione di un mondo multipolare equo", ha detto Putin. A sua volta Museveni ha osservato che i Paesi possono sviluppare la cooperazione in diversi settori, come la produzione di fertilizzanti e farmaci. (Rum)