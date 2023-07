Roma: Battaglia (Pd), tutela Ciampacavallo, ora Regione rispetti impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperienza sociale dell'associazione Ciampacavallo "deve continuare. Su questo non facciamo passi indietro. Oggi abbiamo l'impegno dell'assessore regionale a esercitare la prelazione sull'acquisizione della porzione di Appia Antica che ospita le attività". Lo dichiara la consigliera Pd e presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale, Erica Battaglia. "Ci auguriamo che i tempi siano rispettati, - aggiunge - ora che anche il ministero dei Beni Culturali è pronto ad apporre i vincoli sull'area. Vigileremo su questi impegni e sulla tutela di Ciampacavallo, auspicando medesima attenzione sul resto della porzione di Appia Antica per la quale è ancora prevista la vendita, condividendo la tutela delle persone più fragili, ma anche quella dell'immenso patrimonio che l'Appia rappresenta per la città". (Com)