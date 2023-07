Roma: Marotta (Avs), bene assessore Righini su tutela Appia Antica e Ciampacavallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprezzo la disponibilità dell'assessore Righini che ha confermato oggi la volontà della Giunta regionale di salvaguardare, esercitando il diritto di prelazione all'acquisto, la tenuta dell'Olivetaccio all'Appia Antica e allo stesso tempo una realtà sociale preziosa come l'Associazione Ciampacavallo che da anni opera proprio all'interno del Parco. Ancora una volta abbiamo la dimostrazione che lavorare in modo congiunto e in sinergia su progetti e iniziative di rilevante interesse sociale può produrre risultati utili all'interesse generale della nostra comunità". Così in una nota il capogruppo Alleanza versi e sinistra in consiglio regionale, Claudio Marotta.(Com)