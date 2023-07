Imprese: accordo con Abi per ridurre i costi delle transazioni elettroniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato raggiunto l'accordo tra Abi, Apsp, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe per la definizione del "Protocollo d'intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici". L'accordo, raggiunto presso il Ministero dell'Economia e le Finanze, sul quale l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) ha espresso il parere favorevole, promuove ulteriormente la digitalizzazione, la modernizzazione e la concorrenza dei servizi di pagamento, anche attraverso una maggiore comprensibilità, comparabilità e mitigazione dei costi delle transazioni con strumenti di pagamento elettronici. E ciò con riferimento a chi svolge attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti ad accettare pagamenti con Pos e che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. (segue) (Com)