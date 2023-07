Imprese: accordo con Abi per ridurre i costi delle transazioni elettroniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico l'Abi e l'Apsp si impegnano a invitare i propri associati, che operano in qualità di "soggetti abilitati all'accettazione di pagamenti con carta presso gli Esercenti" a promuovere iniziative commerciali nei confronti degli Esercenti, volte a ridurre l'impatto dei costi delle transazioni di basso valore, cioè di importo non superiore a 30 euro. In particolare, tali iniziative commerciali dovrebbero essere significativamente competitive per quanto riguarda le transazioni di importo unitario almeno fino a 10 euro. Le iniziative commerciali andranno pubblicizzate per almeno 6 mesi e avranno durata non inferiore a 9 mesi. Sempre nel Protocollo è previsto che i Prestatori di Servizi di Pagamento che operano in qualità di "soggetti abilitati all'accettazione di pagamenti con carta presso gli Esercenti" aderenti, per accrescere la trasparenza, utilizzeranno un apposito schema standard allegato all'accordo di rappresentazione sintetica delle condizioni previste dalle offerte commerciali. Tale schema è finalizzato ad assicurare l'immediata comparabilità tra le iniziative commerciali di cui al Protocollo. L'Abi e l'Apsp si impegnano altresì a invitare tutti gli altri Operatori della filiera dei pagamenti propri associati (emittenti di carte, circuiti di pagamento e i diversi operatori che forniscono i servizi tecnici necessari al completamento delle transazioni con carta) a contribuire concretamente ad assicurare il successo delle iniziative commerciali di cui al Protocollo. (Com)