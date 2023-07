Roma: Italia Viva, voto contrario su piano casa, da aula risposte inadeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Aula abbiamo espresso il nostro voto contrario sul Piano Casa. "Da opposizione responsabile, abbiamo cercato di dare un contributo per migliorarne l'impianto presentando emendamenti e ordini del giorno che sono stati votati solo in parte dalla maggioranza. Ringraziamo l'Assessore Zevi per l'interlocuzione, ma il giudizio complessivo sul provvedimento, che presenta a nostro avviso diverse lacune, resta negativo". Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Le politiche sulla casa devono essere orientate alla piena realizzazione del diritto all'abitare, inteso come possibilità per tutti di disporre di un luogo dignitoso dove vivere. Roma, da questo punto di vista, è in una situazione drammatica, con 15mila famiglie utilmente collocate in graduatoria, in attesa da tempo di un alloggio pubblico. Questa era l'occasione giusta per dare loro risposte concrete e la prospettiva di un futuro più sereno, ma è stata purtroppo sprecata", aggiungono i consiglieri di Iv.(Com)