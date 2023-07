Difesa: a Venezia il 29 luglio la chiusura della 3a edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiuderà a Venezia la 3a edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il giro dell’Italia a vela organizzato da Difesa Servizi e SSi Sports & Events in collaborazione con la Marina Militare, nato per promuovere il brand Marina Militare e le bellezze del Paese insieme ad Enit. Lo si legge in un comunicato della Difesa. Genova, La Maddalena, Napoli, Vibo Valentia, Taranto, Vieste, San Benedetto del Tronto, Portorose – Slovenia, sono le otto tappe del tour con dieci team in gara e 50 atleti, metà dei quali provenienti dall’estero, che si sono sfidati per le categorie Waszp, Wingfoil e Offshore. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 29 luglio alle 18.30 presso il piazzale della Campanella – Arsenale di Venezia. Oltre a posizionarsi, per grado di interesse, fra le prime tre competizioni veliche conosciute in Italia, il Marina Militare Nastro Rosa Tour nasce per essere una piattaforma all’interno della quale svolgere attività collaterali per lo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese. Tra gli eventi significativi di questa 3a edizione ricordiamo l’inaugurazione di una pista ciclabile a La Maddalena, la firma dell’accordo a Napoli per la concessione ad uso duale del Molo San Vincenzo, l’incontro con il maestro Gianni Maddaloni che offre ai giovani di Scampia un’alternativa alla criminalità attraverso la sua palestra, la firma della lettera programmatica di intenti a Vieste per la concessione ad uso duale di una parte del Castello Svevo, la biblioteca del Mare itinerante in tutte le tappe, il talk sulla Via Francigena a Vieste, evento promozionale di Valore Paese Italia e la promozione del progetto Valore Paese Italia Fari insieme a Enit, Main Partner dell’evento. Tanti gli eventi correlati che il Marina Militare Nastro Rosa Tour, Difesa Servizi, SSI – I, organizzano a Venezia per la giornata conclusiva, in collaborazione con il Masaf e la Marina Militare, con il comune obiettivo di promuovere la bellezza e la cultura italiane attraverso il nobile sport della vela. La giornata sarà l’occasione per celebrare e promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco, che il governo sta sostenendo a livello nazionale e internazionale. Durante la serata è prevista una degustazione della cucina tipica veneta e verranno consegnate le targhe simbolo della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco al presidente della Federazione Italiana Cuochi e a dieci chef del territorio, che diventeranno ambasciatori della candidatura. Premierà il ministro Francesco Lollobrigida. Presenti anche i Ministri Nordio e Ciriani. (Res)