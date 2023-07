Ambiente: Pd, da giunta Raggi solo propaganda, con noi spesa raddoppiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai consiglieri Cinquestelle e della Civica Raggi "consigliamo ripetizioni di matematica prima di dare i numeri. Sulla gestione del verde, infatti, assistiamo a una difesa d'ufficio che fa acqua da tutte le parti. Basterebbe pensare che solo in termini di fondi assoluti destinati alla cura del verde, la Roma targata Raggi viaggiava con solo 6 milioni di euro stanziati nel 2018, poi clamorosamente dimezzati e portati a 3,5 milioni nel 2019. Noi nel solo 2022 abbiamo stanziato 33 milioni di euro per verde, potature, parchi e ville storiche". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini Pd Giulia Tempesta e Giammarco Palmieri, rispettivamente presidente delle commissione Bilancio e Ambiente. "Ma un dato salta all'occhio ed è la capacità di spesa, vero parametro di politiche pubbliche efficienti. Tradotto: la capacità di passare dall'impegno di spesa fatto solo su carta, vantato dai 5S, ai soldi atterrati sul territorio in mezzi, pulizia e manutenzione - continua la nota del Pd -. Nel 2018 Roma spendeva per il verde il 42 per cento dei fondi disponibili e al massimo del suo 'apice' la giunta Raggi è riuscita a spendere soltanto il 58 per cento. In soli due anni la capacità di spesa con la Giunta Gualtieri è salita al 92 per cento. La matematica non è un'opinione. Dei cinque anni di governo di Roma dei pentastellati ricordiamo bene la propaganda e niente di più", conclude.(Com)