Niger: Crosetto, sicurezza degli italiani e dei nostri militari priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministero della Difesa, la Farnesina e il Comando operativo di vertice interforze (Covi) seguono "con la massima attenzione" la situazione in Niger, "a seguito del tentativo di colpo di Stato. La sicurezza dei nostri connazionali civili e dei nostri militari lì presenti è la nostra priorità assoluta”. Lo ha dichiarato in una nota il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Sono in stretto contatto con la Farnesina, che, insieme alla Difesa e al Covi, monitora costantemente l'evoluzione delle condizioni di sicurezza sul terreno. Al momento la situazione del personale militare impiegato in Niger non desta particolare preoccupazione”. La Difesa rende noto che sono circa 300 i militari delle Forze armate italiane presenti in Niger, Paese - si legge nella nota - che è un Paese rilevante nell’ambito della regione sub-sahariana e dove, proprio per la sua importanza, l’Italia partecipa alla Missione europea Eumpm (Missione di partenariato militare della Ue in Niger) e ha una Missione bilaterale di supporto (Misin). (Res)