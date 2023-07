Italia-Usa: concluso incontro Meloni al Senato, parlamentari “colpiti” dal lavoro su Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso, dopo circa 45 minuti, l’incontro della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la leadership democratica e repubblicana al Senato, che si è svolto in un clima “molto positivo”. Secondo quanto si apprende, la premier ha discusso la situazione nel Sud globale con il senatore democratico Bob Menendez, presidente della commissione Esteri alla camera alta del Congresso, illustrando il lavoro diplomatico che l’Italia sta portando avanti per il continente africano. Menendez è rimasto “colpito” dal lavoro italiano su questi temi. (Was)