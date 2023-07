Croazia: si è concluso lo sciopero dei dipendenti della magistratura, aumenti salariali del 12 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso dopo 52 giorni con un accordo tra il governo croato e i sindacati lo sciopero dei dipendenti pubblici della magistratura. E' finito così il secondo sciopero più lungo della storia della Croazia dopo quello del sindacato dei medici del 2013, che era durato 58 giorni. In base all'accordo siglato oggi, il governo ha concesso un aumento del 12 per cento ai dipendenti pubblici e agli impiegati degli organi giudiziari, ai quali verranno retribuite anche le giornate di sciopero. Una parte del sindacato non è soddisfatta della decisione e solo poco più del 50 per cento degli iscritti era favorevole ad accettare la proposta del governo. Il ministro delle Finanze croato Marko Primorac ha dichiarato che "più di 13 milioni di euro" saranno stanziati dal bilancio statale per la manovra. (Seb)