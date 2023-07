Trasporti: Mitrano (FI), Regione Lazio impegnata nella tutela dei pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione regionale del Lazio "è impegnata nella tutela dei propri pendolari e del trasporto pubblico. Una sfida importante che ci vede determinati a migliorare il servizio per i cittadini. Abbiamo purtroppo ereditato una gestione gravemente carente delle ferrovie di competenza regionale, Roma-Lido e Roma-Viterbo, fatto questo che chi ha amministrato la Regione negli ultimi anni dovrebbe ben conoscere. Per quanto riguarda i disservizi sulle altre linee, questi non sono da attribuire alla Regione Lazio, tanto che l'assessorato ai Trasporti ha già provveduto a notificare le penali a Trenitalia". Lo scrive in una nota il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Cosmo Mitrano, presidente della commissione Trasporti.(Com)