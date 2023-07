Forza Italia: Ferrante, torniamo nelle piazze per tesseramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si avvicina la nuova due giorni, 29 e 30 luglio, dedicata al tesseramento nelle principali località turistiche italiane. Sono circa 150, da Nord a Sud, le location scelte da Forza Italia per banchetti e gazebo. Una nuova occasione per tornare nelle piazze ed a stretto contatto con elettori, simpatizzanti, dirigenti, eletti. Ma soprattutto una nuova occasione utile ad avvicinare tutti coloro che, sino ad oggi, si sono rifugiati nell'astensionismo o hanno creduto ad altre offerte partitiche, salvo poi arrivare alla piena consapevolezza della credibilità, della coerenza, della solidità del nostro progetto politico che, alla soglia dei suoi ormai 30 anni, e' più attuale che mai. Tra una sinistra ormai schiacciata su posizioni fortemente ideologiche e succube di un populismo grillino ormai in decadenza, ed un Terzo polo, coacervo utile solo a far superare ad un ristretto ceto politico lo sbarramento elettorale, c'è Forza Italia, straordinaria intuizione del genio berlusconiano, pietra angolare del sistema politico italiano, baricentro della coalizione di centrodestra che il presidente Silvio Berlusconi ha creato e che oggi responsabilmente ed egregiamente guida la Nazione. Anche in vista dell'apertura della stagione congressuale, sotto la guida saggia, esperta e rassicurante del segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia punta ad allargare sempre di più la sua casa affinché diventi quella grande dimora in cui, nella piena condivisione dei nostri valori e nella totale e sincera adesione alla nostra bandiera, possa trovare spazio la migliore espressione dei liberali e dei popolari italiani. Ieri come oggi, con Silvio Berlusconi nel cuore e con la libertà quale movente di ogni nostro agire, restiamo i migliori costruttori di futuro". Lo dichiara, in una nota, Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia.(Com)