Imprese: Speedline, firmato accordo con fondo tedesco Callista

- È stato firmato oggi l’accordo per il passaggio delle attività di Speedline (controllata dalla multinazionale Ronal) al fondo tedesco di investimenti industriali Callista. Con questa intesa, sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali, si conclude positivamente – riferisce una nota – una delle più complesse crisi aziendali, iniziate oltre un anno fa con l’annuncio della cessazione della produzione di componenti per l’industria automotive nello stabilimento veneto di Santa Maria di Sale. L’intesa prevede il passaggio immediato di tutti i 356 lavoratori. Il piano industriale che sorregge questo accordo è stato lungamente discusso nel corso di numerosi incontri al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove il sottosegretario Fausta Bergamotto insieme alla regione Veneto ha fin da subito garantito l’impegno delle istituzioni. Il Mimit ha invitato la cedente Ronal a favorire in ogni modo, anche nei prossimi mesi, lo sviluppo positivo del nuovo piano industriale di Callista e in tal proposito è stato concordato di convocare in futuro la multinazionale per verificare l’andamento di questa importante operazione industriale. (segue) (Com)