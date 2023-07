Imprese: Speedline, firmato accordo con fondo tedesco Callista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il sottosegretario Bergamotto, a conclusione dei lavori, ha ricordato: “L’impegno del ministero continuerà con la stessa intensità e determinazione per far sì che da questa crisi aziendale possano derivare nuove opportunità industriali e occupazionali in un settore molto importante per ‘automotive italiana. La nuova Speedline è fornitrice dei maggiori marchi del made in Italy in questo settore, da Ferrari a Lamborghini, a Maserati e ad altri importanti brand ai quali fornisce prodotti di altissima qualità. Noi vogliamo che questa produzione continui ad essere un fiore all’occhiello della nostra industria”. “Un’ottima notizia - commenta il ministro Urso - per un’azienda, che è da sempre uno straordinario esempio di ciò che il sistema industriale italiano è in grado di fare. Questo accordo è la dimostrazione che l’Italia è tornata ad essere al centro dell’interesse degli investitori”. (Com)