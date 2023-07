Migranti: Oim e Unhcr chiedono soluzioni per i migranti bloccati al confine Tunisia-Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Oim, e l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Unhcr, hanno espresso "profonda preoccupazione per la sicurezza e le condizioni in cui versano centinaia di migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Tunisia. Lo riferiscono entrambe le organizzazioni in un comunicato congiunto pubblicato sui rispettivi siti web. I migranti sono bloccati in "condizioni terribili" dopo essere stati portati in aree remote e desolate vicino ai confini del Paese con la Libia e l'Algeria mentre "altri sono stati spinti oltre i confini verso la Libia o l'Algeria". Nel comunicato si legge che "molte di queste persone sono state sfollate da Sfax in seguito ai recenti disordini della città, mentre altre sono state trasferite da vari centri urbani della Tunisia". Tra le persone bloccate nel deserto ci sono donne (tra cui alcune incinte) e bambini, che devono affrontare il caldo estremo e non hanno accesso a un riparo, al cibo o all'acqua. È necessario che, mentre si cercano soluzioni immediate e umanitarie a questa situazione, venga al contempo fornita "assistenza umanitaria essenziale e salvavita", continua il comunicato, specificando che, purtroppo, "ci sono già tragiche notizie di perdite di vite umane tra i membri del gruppo". "L' Oim e l'Unhcr hanno espresso la loro profonda tristezza rispetto a questa situazione e porgono le loro condoglianze alle famiglie e alle comunità di coloro che hanno perso la vita". Inoltre, l'organizzazione e l'Agenzia, hanno aggiunto che "questa tragedia in corso deve finire" e che, "in queste circostanze, salvare vite umane deve essere la priorità e le persone bloccate devono essere portate in salvo". (segue) (Com)