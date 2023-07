Migranti: Oim e Unhcr chiedono soluzioni per i migranti bloccati al confine Tunisia-Libia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oim e l'Unhcr hanno manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dalla Mezzaluna rossa tunisina e libica nel fornire assistenza umanitaria a centinaia di persone nelle zone di confine. Le due organizzazioni sottolineano che sono necessari "urgenti sforzi di ricerca e soccorso per coloro che sono rimasti bloccati su entrambi i lati del confine" e sollecitano per il raggiungimento di una "soluzione tempestiva" per risolvere questa situazione. Ciò include anche la garanzia che "coloro che hanno bisogno di protezione internazionale siano identificati e abbiano la possibilità di chiedere asilo, e che i migranti vulnerabili, comprese le vittime della tratta e i bambini non accompagnati, siano indirizzati a servizi adeguati". Secondo quanto riferito dal comunicato, i diritti umani di migranti, rifugiati e richiedenti asilo devono essere rispettati in conformità con il diritto nazionale e internazionale. L'accesso al territorio e la sicurezza per i nuovi arrivati che necessitano di protezione internazionale, inoltre, devono essere garantiti in conformità con gli obblighi internazionali. L'Oim e l'Unhcr chiedono a tutti i Paesi coinvolti di rispettare i loro obblighi legali internazionali nei confronti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo. L'Unhcr e l'Oim sono "pronti a sostenere le autorità per risolvere l'attuale situazione in linea con i principi umanitari, nel rispetto dei diritti di tutti, e per sviluppare un approccio sostenibile e globale alla gestione della migrazione e dell'asilo". (Com)