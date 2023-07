Giordania: re Abdullah II riceve ministro Esteri britannico, focus su questione palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania, Abdullah II, ha ricevuto oggi il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, per discutere degli ultimi sviluppi regionali e internazionali e dell'importanza di intensificare gli sforzi per ridurre l'escalation di violenza nei territori palestinesi. Lo ha riferito l'emittente televisiva del Regno "Al Mamlaka", specificando che l'incontro è avvenuto alla presenza del principe ereditario, Al Hussein bin Abdullah II. In questa occasione Abdullah II ha sottolineato la necessità di "fermare qualsiasi misura unilaterale che possa compromettere il clima di stabilità e minare alla possibilità di raggiungere la pace". Inoltre, il Re giordano ha evidenziato la profondità delle relazioni storiche tra i due Paesi e l'importanza di rafforzare la cooperazione in vari settori, mantenendo uno "stretto coordinamento per proteggere i loro interessi comuni". Abdullah II ha poi espresso la sua gratitudine per il sostegno economico ricevuto dal Regno Unito, nonché per gli aiuti destinati ai rifugiati. Cleverly durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo giordano, Ayman Safadi, ha annunciato aiuti per 30 milioni di sterline. (segue) (Res)