Giordania: re Abdullah II riceve ministro Esteri britannico, focus su questione palestinese (2)

- Abdallah II ha ribadito l'urgenza di raggiungere una "pace giusta e globale" basata sulla soluzione dei due Stati, che prevede la creazione di uno Stato palestinese indipendente, secondo il modello del 4 giugno 1967, con Gerusalemme est come capitale. Durante l'incontro, si è discusso della crisi dei rifugiati e dei suoi effetti sulle comunità ospitanti, nonché dell'importanza di continuare a fornire sostegno internazionale in tal senso. Inoltre è stata sottolineata l'importanza di lavorare per trovare soluzioni politiche alle crisi nella regione, al fine di prevenire l'insorgere di nuove crisi di rifugiati e consentire loro di tornare volontariamente e in sicurezza nei loro Paesi d'origine. Da parte sua, il ministro degli Esteri britannico ha elogiato gli sforzi compiuti dalla Giordania, sotto la guida del Re, nell'accoglienza dei rifugiati e nell'aver fornito loro istruzione e servizi sanitari. Cleverly ha infine espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dal Regno tesi al raggiungimento della pace nella regione. (Res)