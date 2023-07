Lazio: la giunta regionale approva piano assunzioni e promozioni di Cotral

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Mobilità, al Trasporto, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio, Fabrizio Ghera, di concerto con l’assessore al Personale, alla Polizia locale, agli Enti locali e alla Sicurezza urbana, Luisa Regimenti, constatate le carenze di personale più volte evidenziate dalla società Cotral e nella convinzione che un’integrazione d’organico consentirà alla società di trasporti regionale di raggiungere i migliori obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio, ha deliberato il Piano di fabbisogno del personale relativo all’anno 2023. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. La stessa Cotral ha elaborato le procedure più idonee per il reclutamento di nuove figure professionali a copertura delle posizioni vacanti. Per quanto riguarda l’Area corporate, è prevista l’assunzione di una nuova unità; di cento unità per l’Area Bu Gomma e di quindici unità per l’Area Bu Ferro. (segue) (Com)