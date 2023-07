Lazio: la giunta regionale approva piano assunzioni e promozioni di Cotral (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano dei fabbisogni contempla anche una serie di progressioni verticali. Quattro per l’Area corporate, ventisei per l’Area Bu Gomma, quattrodici per l’Area Bu Ferro. Si prevede inoltre l’attivazione di tirocini curricolari o extracurricolari per quattro neolaureati o laureandi in Economia e Giurisprudenza per l’Area Corporate e per due neolaureati e neolaureandi in Ingegneria nell’ambito dell’Area Bu Gomma. "Con questa delibera diamo seguito al piano occupazionale predisposto da Cotral. La Regione Lazio segue con attenzione le continue richieste di fabbisogno della azienda dei trasporti determinate dalle nuove competenze come quelle relative alle ferrovie concesse e dalla sempre più crescente necessità di nuovi autisti per il trasporto su gomma. A distanza di pochi mesi forniamo risorse e personale per dare un servizio sempre più efficiente ai cittadini del Lazio", dichiara l’assessore Fabrizio Ghera. (segue) (Com)