Lazio: la giunta regionale approva piano assunzioni e promozioni di Cotral (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’approvazione del piano del fabbisogno 2023 di Cotral, con le nuove assunzioni previste, rappresenta un segnale della volontà di questa Amministrazione di potenziare l’azienda e migliorare il trasporto pubblico regionale, un servizio cruciale per i cittadini. È dalla valorizzazione delle risorse umane e dalla forza lavoro che occorre partire per rilanciare le aziende pubbliche laziali. Il tutto in una logica di valorizzazione del merito e della competenza", commenta l’assessore Luisa Regimenti. (Com)