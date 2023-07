© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello di gradimento nei confronti del presidente cileno Gabriel Boric è salito di 5 punti percentuali, attestandosi al 27 per cento rispetto al 22 per cento registrato a dicembre. Il dato emerge da un sondaggio del Centro di studi pubblici (Cep). Il livello di disapprovazione è salito di un punto percentuale, passando dal 61 al 62 per cento.(Abu)