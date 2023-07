Energia: Germania, avviata costruzione della linea elettrica Suedlink

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata in Germania la costruzione della linea elettrica Suedlink che, lunga oltre 700 chilometri, collegherà Brunsbuettel nello Schleswig-Holstein a Grossgartach nel Baden-Wuerttemberg. L'obiettivo è rifornire dell'elettricità generata dagli impianti eolici al largo delle coste settentrionali del Paese aziende e abitazioni nel sud e nell'ovest. Il progetto parte con oltre dieci anni di ritardo, dovuto sia alle proteste di ambientalisti e popolazione sia alle difficoltà di realizzazione. La svolta è stata determinata con la trasformazione del Suedlink da linea aerea a sotterranea. Tuttavia, tale decisione ha determinato un aumento dei costi di costruzione e un ritardo di almeno quattro anni nella partenza dei lavori. Secondo i piani iniziali, l'infrastruttura avrebbe dovuto essere completata nel 2022. La scadenza è stata poi rinviata al 2026 e ora al 2028, con soltanto 17 chilometri del percorso già approvati. Nella giornata di oggi, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha partecipato all'inaugurazione dei lavori per il primo convertitore del Suedlink, che sorgerà a Leingarten ed entrerà in funzione nel 2026. Nell'occasione, l'esponente dei Verdi ha definito l'avvio della costruzione della struttura importante non soltanto per l'intera linea, ma anche per la transizione energetica della Germania. In particolare, Habeck ha dichiarato che governo federale ed esecutivi dei Laender sono “determinati a rendere l'approvvigionamento di energia completamente neutrale per il clima e rispettoso dell'ambiente nei prossimi 20 anni, accelerando così in maniera significativo l'espansione delle fonti rinnovabili e della rete elettrica”. Gli operatori del Suedlink saranno il gruppo per l'energia tedesco Enbw e quello olandese Tennet. (Geb)