Trasporto aereo: da ottobre la compagnia greca Aegean attiva volo diretto Skopje-Sarajevo

- A partire dal 2 ottobre la compagnia aerea greca Aegean attiverà un collegamento diretto tra Skopje, in Macedonia del Nord, e Sarajevo, in Bosnia Erzegovina. Lo ha riferito il sito informativo "Biznis", precisando che il collegamento tra le due capitali avrà una frequenza di tre volte a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. "Siamo felici che dopo tredici anni Sarajevo sarà nuovamente collegata con la capitale della Macedonia del Nord, Skopje. Siamo particolarmente soddisfatti del fatto che il lancio di questa rotta sia il risultato di una collaborazione congiunta e di grande successo tra i due aeroporti. Riteniamo che questa linea avrà buone prestazioni e non vediamo l'ora del primo volo di Aegean sulla rotta Skopje-Sarajevo", ha affermato Alan Bajic, direttore dell'aeroporto internazionale di Sarajevo. (Seb)