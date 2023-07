Milano: Spada (Assolombarda), da parte nostra massima attenzione alla questione della transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono sorpreso dalle parole del Sindaco Sala, perché il messaggio che ha ascoltato alla nostra Assemblea Generale è ben lontano da quello che ha riportato: nessuno di noi ha mai avuto parole negazioniste. Al contrario, abbiamo dedicato massima attenzione alla questione della transizione ecologica proprio perché per noi imprenditori è una urgenza e una priorità. Quindi siamo ben lontani dal sottovalutare il tema". Ha dichiarato Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, in merito alle parole del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Il punto che ho voluto sottolineare - prosegue Spada - e che ribadisco non riguarda di certo gli obiettivi di decarbonizzazione, che sono imprescindibili da raggiungere. Ma riguarda la coerenza rispetto ai tempi e alle risorse da destinare. Per noi la questione non è legata al merito, bensì al metodo adottato dall’Unione Europea. Infatti, la sostenibilità deve essere certamente ambientale, ma anche economica e sociale. Dobbiamo fare in modo che la transizione sia un obiettivo realizzabile senza conseguenze su posti di lavoro e sulla competitività, in particolare davanti alle risposte di USA e Cina". "Per affrontare la transizione serve un approccio industriale: all’obiettivo devono rispondere coerentemente tempi e piani di investimento precisi e di grande portata. Non è con le politiche ideologizzate dei ‘no’ e dei divieti imposti da un giorno all’altro che si raggiungono gli obiettivi che ci siamo dati. La politica a tutti i suoi i livelli, a partire da quella locale, ha la responsabilità di non essere ideologica ma di essere pragmatica”, ha concluso Spada. (Com)