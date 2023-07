Serbia-Kosovo: ministro Difesa Vucevic a “Nova”, vogliamo il dialogo e non la guerra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Vucic ha presentato, nell’ultimo incontro a Bruxelles con l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, alcune foto di cittadini serbi percossi in carcere e accusato la polizia di Pristina dell’accaduto. Borrell ha definito “inaccettabile” qualunque arresto che si possa rivelare “arbitrario”, aggiungendo che la missione giudiziaria dell'Unione europea in Kosovo (Eulex) “monitorerà questo processo”. “La questione del Kosovo e Metohija è molto complessa. Non ci aspettiamo di trovare una soluzione in un giorno o due, ma per risolverla serve un dialogo, cosa che non interessa alla parte di Pristina guidata da Albin Kurti. Per muoversi nella direzione dell'allentamento e della risoluzione della situazione nella provincia serba meridionale, è necessario che la parte di Pristina mostri la sua volontà di dialogo, rilasci i serbi arrestati e si astenga da ulteriori arresti”, dice Vucevic aggiungendo che “abbiamo informazioni sull’esistenza di una nuova lista di serbi da arrestare”. Belgrado, prosegue il ministro, chiede inoltre che “i finti sindaci e le forze di polizia speciali si ritirino dal nord del Kosovo e Metohija e che venga formata con urgenza l'Associazione di comuni serbi”. (segue) (Res)